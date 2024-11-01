Проект

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрытнет заявок5 просмотров

Добрый вечер,
необходимо сделать АР проекта. Для этого есть уже оцифрованный проект в двг. А также 3Д визуализацию и ландшафтный дизайн если получиться.
Сможете взяться за работу?
С уважением
Наталья

3D-моделированиеAutoCADВизуализация объектовЛандшафтный дизайн
3 месяца назад
guest_1738083609152
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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