Требуется разработка рабочей документации по маркам КЖ и КМ для комплексной жилой застройки с элементами социальной и инженерной инфраструктуры. Проект должен быть выполнен в соответствии с принципами BIM, обеспечивая высокое качество и точность на всех этапах разработки.