Проект мемориального комплекса в память о погибших над Синаем

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Создание концепции макета мемориального комплекса в память погибших над Синаем в г.Санкт-Петербурге на конкурсной основе. 

9 лет назад
irinam11091976
Ирина 
48 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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