Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется разработка 3D модели дома по готовым чертежем, чертеж сделан в архкаде.
Проект мемориального комплекса в память о погибших над Синаем
Создание концепции макета мемориального комплекса в память погибших над Синаем в г.Санкт-Петербурге на конкурсной основе.
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