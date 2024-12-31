Танхаус 750 кв.м. в Казахстане Генпланист ландшафтный диз Revit

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Открытнет заявок6 просмотров

нужен архитектор генпланист на разработку генплана ландшафтного дизайну для Танхауса 750 кв.м. объект в Казахстане рассматриваю только фрилансеров которые работают в Revit

только с портфолио

земельный участок 950 кв м

эскизный проект прикрепил для ознакомления

ар кр пришлю позже

Ландшафтный дизайнСоздание чертежей
месяц назад
Станислав
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров