Требуется инженер для организации строительства Танхауса площадью 750 кв.м. в Казахстане. Необходима разработка строительного генплана. Рассматриваются только специалисты с портфолио. Эскизный проект прилагается, архитектурное решение будет предоставлено позже.
Танхаус 750 кв.м. в Казахстане Генпланист ландшафтный диз Revit
нужен архитектор генпланист на разработку генплана ландшафтного дизайну для Танхауса 750 кв.м. объект в Казахстане рассматриваю только фрилансеров которые работают в Revit
только с портфолио
земельный участок 950 кв м
эскизный проект прикрепил для ознакомления
ар кр пришлю позже
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