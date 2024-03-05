Визуализатор архитектурных построек для фриланс-проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт6 заявок28 просмотров

Ищем визуализатора архитектурных построек на интересный проект.

Вам нужно будет отрисовать концепты архитектурных построек по референсам.

Ожидаем, что у вас будет опыт работы не менее 2х лет, стильное портфолио, хороший вкус и насмотренность.

Присылайте портфолио и короткий рассказ о себе в телеграмм.

Визуализация объектов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

София
 
24 года
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Макс
 
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Архитектура зданий
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