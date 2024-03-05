Ищем визуализатора архитектурных построек на интересный проект.

Вам нужно будет отрисовать концепты архитектурных построек по референсам.

Ожидаем, что у вас будет опыт работы не менее 2х лет, стильное портфолио, хороший вкус и насмотренность.

Присылайте портфолио и короткий рассказ о себе в телеграмм.