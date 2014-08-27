Визуализация жилого комплекса

$829
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Завершен7 заявок304 просмотра

Срок 1 месяц

Бюджет 30000 рублей.

Работа по безопасной сделке.

11 лет назад
Andrey_Mirra
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

b0bster
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$829
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный проект! Продолжаем сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

b0bster
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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