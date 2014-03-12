Изменение формата записи

Нужна программа для записи разговоров через интернет-телефонию Mango Telecom. Нужно записывать голос с микрофона и со звуковой карты одновременно (чтобы записывала в один файл). Собственно, нужно сбросить эту программу через скайп и помочь ее настроить. От вас: 1. ...