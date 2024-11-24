Наложить звуки , если будут пробелы (звук прошел а слайд остался без звука ) их нужно убрать.



1 звук на 1-3 слайд

2 звук на 4-5 слайд

3 звук на 6-7 слайд

4 звук на 8 слайд



Сама призентация на майле загружена тут более 20 мб нельзя ее вес 31мб



так же не дает загрузить три звука длинна записей всех вместе меньше минуты