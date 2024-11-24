Наложить звуки

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Закрыт10 заявок68 просмотров

Наложить звуки , если будут пробелы (звук прошел а слайд остался без звука ) их нужно убрать.

1 звук на 1-3 слайд
2 звук на 4-5 слайд
3 звук на 6-7 слайд
4 звук на 8 слайд

Сама призентация на майле загружена тут более 20 мб нельзя ее вес 31мб

так же не дает загрузить три звука длинна записей всех вместе меньше минуты

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guest_1732615668161
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