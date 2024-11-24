Требуется дизайнер для разработки презентаций. Обязанности включают создание презентаций по предоставленному ТЗ и доработку материалов. Необходим опыт работы с графическими редакторами и наличие портфолио. Выполнение тестового задания (дизайн 2 страниц) в течение дня. Оплата обсуждается индивидуально.
Наложить звуки
Наложить звуки , если будут пробелы (звук прошел а слайд остался без звука ) их нужно убрать.
1 звук на 1-3 слайд
2 звук на 4-5 слайд
3 звук на 6-7 слайд
4 звук на 8 слайд
Сама призентация на майле загружена тут более 20 мб нельзя ее вес 31мб
так же не дает загрузить три звука длинна записей всех вместе меньше минуты
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