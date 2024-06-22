не могу решить проблему с выводом звука с программы Cubase 14 на колонки ноута или наушники, в принципе звука просто нет , так же микшер не работает (или как он называется)

все стандартные решения уже перебровал (то что есть в ютубе), аудио конекшн и айудио сетап, все в аутпутс настроено (вроде бы корректно) но звука все равно нету

прошу озвучить стоимость решения проблемы