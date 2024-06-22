Ищется увлеченный специалист для сведения и мастеринга треков разного стиля. Важна профессиональная обработка голоса, поднятие качества аранжировок и креативный подход. Предпочтение отдается опытным звукарям с собственным портфолио. Возможность долгосрочного сотрудничества и поддержки с переездом в Европу.
Настроить вывод звука с Cubase 14
не могу решить проблему с выводом звука с программы Cubase 14 на колонки ноута или наушники, в принципе звука просто нет , так же микшер не работает (или как он называется)
все стандартные решения уже перебровал (то что есть в ютубе), аудио конекшн и айудио сетап, все в аутпутс настроено (вроде бы корректно) но звука все равно нету
прошу озвучить стоимость решения проблемы
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