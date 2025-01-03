Требуется озвучить 4 текста по 30 секунд на украинском языке. Каждый текст составляет примерно 60 слов. Ищется женский голос. Необходимо предоставить примеры вашего голоса для оценки.
Необходимо убрать шумы на записи
Здравствуйте по ТЗ всё просто, необходимо в записи убрать шумы и немного поднять высокие частоты, сама запись записана на хороший микрофон, но некоторые шорохи есть((
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