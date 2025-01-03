Необходимо убрать шумы на записи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт7 заявок106 просмотров

Здравствуйте по ТЗ всё просто, необходимо в записи убрать шумы и немного поднять высокие частоты, сама запись записана на хороший микрофон, но некоторые шорохи есть((

4 месяца назад
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4 месяца назад

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