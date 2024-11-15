Нужен спец, увлеченный своей работой, для сведения и мастеринга треков

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт5 заявок70 просмотров

Нужен спец, увлеченный своей работой, для сведения и мастеринга треков!

Стиль музыки разный. Хотелось бы чтобы сводил и мастеровал качественно под издание альбома или сингла.

Основное:

1. Звучало профессионально.

2. Обработка голоса и замещение по необходимости (качественно).

3. Поднятие качества минуса, аранжировки (креативные и конструктивные предложения приветствуются).

Жду ваши предложения цены за сведение и мастеринг.

Если вы начинающий звукарь просьба не терять время. Желательно с опытом создания собственных треков и креативный, а не только исполнительный.

PS: Этот заказ может изменить вашу жизнь :

Во первых, я ищу человека не на один заказ, а на долгосрочное партнерское сотрудничество.

Во вторых, если есть интерес, то могу помочь с переездом в Европу (живу во Франции больше 20 ти лет...)

6 месяцев назад
guest_1731684516285
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#1
Аудиомонтаж

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