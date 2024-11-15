Необходима разработка DeepFake на голос с использованием 15-секундного аудиофайла. Задача заключается в создании синтезированного голоса по заданному тексту с общей длительностью до 2 минут. Ожидается качественный аудиомонтаж и синтез речи.
Нужен спец, увлеченный своей работой, для сведения и мастеринга треков
Нужен спец, увлеченный своей работой, для сведения и мастеринга треков!
Стиль музыки разный. Хотелось бы чтобы сводил и мастеровал качественно под издание альбома или сингла.
Основное:
1. Звучало профессионально.
2. Обработка голоса и замещение по необходимости (качественно).
3. Поднятие качества минуса, аранжировки (креативные и конструктивные предложения приветствуются).
Жду ваши предложения цены за сведение и мастеринг.
Если вы начинающий звукарь просьба не терять время. Желательно с опытом создания собственных треков и креативный, а не только исполнительный.
PS: Этот заказ может изменить вашу жизнь :
Во первых, я ищу человека не на один заказ, а на долгосрочное партнерское сотрудничество.
Во вторых, если есть интерес, то могу помочь с переездом в Европу (живу во Франции больше 20 ти лет...)
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