Игорь, доброго дня! Я собираюсь делать "каверы" для ютуба. Снимаю лайв, записывая на микрофон "HYPERX QUADCAST".

Меня интересует обработка вокала, записанного в студии записи, а также наложение его на музыку.

В общем мне нужно сделать всю аудио дорожку.

Сколько это будет стоить?

Может перед или во время записи мне нужно чего-то придерживаться?

Честно признаюсь, я ещё "зеленоват" в данной теме, но надеюсь на плодотворное сотрудничество!

С нетерпением жду ответа. С ув. Филипп.

UPD: запись от 2 до 3 мин.