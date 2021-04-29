Обработка голоса.

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Закрытнет заявок495 просмотров

Игорь, доброго дня! Я собираюсь делать "каверы" для ютуба. Снимаю лайв, записывая на микрофон "HYPERX QUADCAST".

Меня интересует обработка вокала, записанного в студии записи, а также наложение его на музыку.

В общем мне нужно сделать всю аудио дорожку.

Сколько это будет стоить?

Может перед или во время записи мне нужно чего-то придерживаться?

Честно признаюсь, я ещё "зеленоват" в данной теме, но надеюсь на плодотворное сотрудничество!

С нетерпением жду ответа. С ув. Филипп.

UPD: запись от 2 до 3 мин.

4 года назад
fkhochin
Филипп 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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