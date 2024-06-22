Очистить короткое видео от шума ветра

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт13 заявок79 просмотров

Добрый день.

Короткое видео длинной около 30 секунд, нужно почистить от шума ветра, сохранив голоса.

Обработка видео
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ANIONGROUP
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Аудиомонтаж

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    Добавление музыкиОбработка видео
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