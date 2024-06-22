Требуется помощь в настройке вывода звука с программы Cubase 14 на колонки ноутбука или наушники. Проблема с отсутствием звука и неработающим микшером. Все стандартные решения уже опробованы. Необходима консультация по стоимости решения проблемы.
Очистить короткое видео от шума ветра
Добрый день.
Короткое видео длинной около 30 секунд, нужно почистить от шума ветра, сохранив голоса.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Аудиомонтаж1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $5
Ищется увлеченный специалист для сведения и мастеринга треков разного стиля. Важна профессиональная обработка голоса, поднятие качества аранжировок и креативный подход. Предпочтение отдается опытным звукарям с собственным портфолио. Возможность долгосрочного сотрудничества и поддержки с переездом в Европу.Аудиомонтаж5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $25
Необходима разработка DeepFake на голос с использованием 15-секундного аудиофайла. Задача заключается в создании синтезированного голоса по заданному тексту с общей длительностью до 2 минут. Ожидается качественный аудиомонтаж и синтез речи.Аудиомонтаж6 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо настроить два подкаста для платформ Spotify и Apple с учетом специфики аудитории и территории распространения. Включает в себя аудиомонтаж и работу над описанием подкастов.Аудиомонтаж3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Необходимо выполнить аудиомонтаж песни Буратино с новым текстом. Запись должна быть выполнена как женским, так и мужским вокалом, возможно использование хора или поочередное исполнение. Включить элементы о сказке и искусственном интеллекте.Аудиомонтаж4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $1
Требуется найти полный трек по предоставленной аудиозаписи. Необходимы навыки аудиомонтажа и идентификации музыкальных произведений. Ожидается качественный результат и точная работа с аудиофайлом.Аудиомонтаж5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $12
Требуется обработать запись медитации длительностью 30 минут. Необходимо улучшить голос, сделав его более низким и глубоким, а также наложить музыку из указанного видео. Возможно применение лёгкого эффекта эха, если это не будет мешать восприятию. Аудиозапись будет предоставлена в личном сообщении.Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен10 месяцев назад