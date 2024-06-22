Требуется обработать запись медитации длительностью 30 минут. Необходимо улучшить голос, сделав его более низким и глубоким, а также наложить музыку из указанного видео. Возможно применение лёгкого эффекта эха, если это не будет мешать восприятию. Аудиозапись будет предоставлена в личном сообщении.