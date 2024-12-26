Озвучить 4 текста по 30 секунд. Женский голос.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт7 заявок72 просмотра

Приветствую коллеги! Необходимо озвучить 4 текста по 30 секунд, (каждый текст примерно 60 слов из расчета 2 слова в секунду). Язык Украинский.

Скидывайте примеры Вашего голоса.

Озвучка текстов
4 месяца назад
misha_evro
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4 месяца назад
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