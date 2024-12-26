Требуется наложить звуки на презентацию, устраняя пробелы, где звук отсутствует. Звуки должны быть распределены по слайдам: 1 звук на 1-3 слайд, 2 звук на 4-5, 3 звук на 6-7 и 4 звук на 8 слайд. Презентация загружена, общий вес файлов не должен превышать 31 Мб.