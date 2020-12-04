Сведение дубляжа, обработка и монтаж звука

Ролик - интервью, продолжительность чуть более 1 мин. Один голос едва слышно, его надо усилить, убрать шум ветра. Второй голос - громко, его уменьшить и смех в конце интервью. Товарищи - таланты, озвучить это другое, у меня куча ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот видео: https://yadi.sk/i/rrwxgpF2KuESHg
Вот реплики Бук Лау: https://yadi.sk/d/GMQWKPKcrLEthg
Вот реплики индуса: https://yadi.sk/d/l7M-ytOklxks5g
Вот реплики Расселла (Вольнов): https://yadi.sk/d/jlCAXgnLO9ggAA
Дополнительные дубли со смехом Вольнова: https://yadi.sk/d/jRxrJpM6hP8aOw
Во вложении я прикрепил монтажный лист (документ, в котором прописаны все персонажи и их
реплики с тайм-кодами). Желтым там выделены матерные слова, их нужно запикать.
И не резкими пиками, от которых кровь из ушей, а чем-то помягче. На выходе, уже
после всей обработки, мне нужна будет как запиканная версия, так и
незапиканная, двумя отдельными WAV файлами.
Помимо указанного выше, вот основной список необходимых правок:
- Подправить реплики в тех местах, где не идеально совпадает с губами, насколько это
возможно. Допустимо их двигать, ускорять и замедлять (до тех пор, пока это не
начинает звучать неестественно).
- Когда индус говорит "НэпализО, нэпАлио тАтро нахОдын", это однозначно надо
ускорить. Чтобы говорил примерно так же быстро, как в оригинале. А то это не
только не очень синхронно, но и не смешно.
- Обработать голоса. Это включает в себя чистку, оптимизацию тембров, насыщенность и прочие
штуки, которые обычно делают звукорежиссеры с сырым звуком, чтобы он звучал
лучше.
- Голос азиата надо обязательно сделать повыше, чтобы было ближе к оригиналу. Но без
фанатизма. Совсем высоким и писклявым его делать не надо.
- Наложение эффектов на голоса. К примеру, индус должен звучать "из телефона".
При этом где в оригинале его голос звучит более глухо, так же надо делать и в
дубляже. Делать его голос совсем уж некачественным не нужно, это уже лишнее, но
в целом должны быть отражены все моменты, такие как когда он говорит ближе или
дальше от трубки и т. д. Шумы из трубки тоже надо воссоздавать. Плюс если там
где-то есть какая-то едва уловимая фоновая болтовня, то это тоже.
- Воссоздание звуковых эффектов, близких к тем, которые слышны в оригинале (гудки, хлопок,
колокольчик, взмахи крыльев, шаги, положение руки на плечо и т. д.).
- Что касается фразы Расселла "Ты там совсем е*анулся?" (02:10) - ее озвучил как
дублёр Бук Лау, так и сторонний приглашенный диктор (Вольнов), который
дублирует естественный голос оригинального пранкера (Расселл), когда он не
кривляется и не изображает какой-то акцент (посмотрите ролик и поймете о чем
я). Так вот, вообще эту фразу должен произносить именно Вольнов, потому что в
этот момент пранкер выпадает из своей роли и переходит на свой обычный голос.
Но мы решили, что сделаем эффект перехода от его голоса к голосу Алексея. Так
что начинать фразу должен Вольнов, а заканчивать - уже Бук Лау. Надо сделать
плавный переход от одного голоса к другому. Как вариант, "Ты там
совсем" пусть произносит Бук Лау, а "еб*анулся" уже Вольнов.
Вольнов, помимо своих реплик, сделал еще отдельный файл с альтернативным смехом и возгласами.
Этот файл точно понадобится, потому что он забыл в конце про слово
"Алло", и там надо использовать все возможные способы, чтобы
заполнить чем-то шевеление его рта. Выглядеть это должно максимально
убедительно. Чтобы рот просто так не шевелился, и чтобы где он в оригинале
что-то произносит, то и в дубляже должен произносить, а не смеяться в этот
момент. А где он в оригинале смеется, там смеяться должен. И чтобы разный по
звучанию смех не накладывался друг на друга. В общем, всё надо сделать гладко.
- Похожие заказы
- Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Очистить аудио файл от посторонних звуков, тресков, щелчков, шумов и т.п. Нужна только чистая запись голоса, без постороннего шума. Нужно очень срочно и очень хорошо выполнено. https://drive.google.com/file/d/195dKDMmSFbSxN2osqhk-T5tIO76FyBDk/viewАудиомонтаж2 заявкиЗакрыт3 года назад
перечня исполнителей нет, но это довольно популярные треки.Аудиомонтаж23 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...Аудиомонтаж17 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...Аудиомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Всем привет! Нужен человек на аудиомонтаж несколько мультиков. ! Вставить музыку и звуки (из готовой библиотеки). НЕ ГОЛОСОВАЯ ОЗВУЧКА (ВАШ ГОЛОС НЕ ТРЕБУЕТСЯ)! 400 руб за мультик (хронометраж 2 мин). Возможно, кто-то захочет получить опыт в таком деле. Желательно ...Аудиомонтаж37 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...Аудиомонтаж22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Доброго дня, НУЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ МАСТЕРИНГ, СВЕДЕНИЕ песен в стиле шансон. Песни записываются постоянно но сводить некому. За приемлемую плату готов регулярно сотрудничать в данном направлении. Ситуация следующая, отец занимается музыкой. Записывать песни в стиле шансон (аудио). количество дорожек ...Аудиомонтаж4 заявкиЗакрыт3 года назад
Не очень разбираюсь в обработке и требуется помощь как правильно обработать звук через adobe audition. Нужен образец, с помощью которого в дальнейшем буду сам редактировать аудио.Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть 1.5 часа записи подкаста Adobe Audition У записи 3 дорожки (3 человека) Нужно пока 1 человек разговаривает остальные дорожки вырезатьАудиомонтаж59 заявокЗакрыт3 года назад