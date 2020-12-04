Сведение дубляжа, обработка и монтаж звука

Вот видео: https://yadi.sk/i/rrwxgpF2KuESHg

Вот реплики Бук Лау: https://yadi.sk/d/GMQWKPKcrLEthg

Вот реплики индуса: https://yadi.sk/d/l7M-ytOklxks5g

Вот реплики Расселла (Вольнов): https://yadi.sk/d/jlCAXgnLO9ggAA

Дополнительные дубли со смехом Вольнова: https://yadi.sk/d/jRxrJpM6hP8aOw

Во вложении я прикрепил монтажный лист (документ, в котором прописаны все персонажи и их

реплики с тайм-кодами). Желтым там выделены матерные слова, их нужно запикать.

И не резкими пиками, от которых кровь из ушей, а чем-то помягче. На выходе, уже

после всей обработки, мне нужна будет как запиканная версия, так и

незапиканная, двумя отдельными WAV файлами.

Помимо указанного выше, вот основной список необходимых правок:

- Подправить реплики в тех местах, где не идеально совпадает с губами, насколько это

возможно. Допустимо их двигать, ускорять и замедлять (до тех пор, пока это не

начинает звучать неестественно).

- Когда индус говорит "НэпализО, нэпАлио тАтро нахОдын", это однозначно надо

ускорить. Чтобы говорил примерно так же быстро, как в оригинале. А то это не

только не очень синхронно, но и не смешно.

- Обработать голоса. Это включает в себя чистку, оптимизацию тембров, насыщенность и прочие

штуки, которые обычно делают звукорежиссеры с сырым звуком, чтобы он звучал

лучше.

- Голос азиата надо обязательно сделать повыше, чтобы было ближе к оригиналу. Но без

фанатизма. Совсем высоким и писклявым его делать не надо.

- Наложение эффектов на голоса. К примеру, индус должен звучать "из телефона".

При этом где в оригинале его голос звучит более глухо, так же надо делать и в

дубляже. Делать его голос совсем уж некачественным не нужно, это уже лишнее, но

в целом должны быть отражены все моменты, такие как когда он говорит ближе или

дальше от трубки и т. д. Шумы из трубки тоже надо воссоздавать. Плюс если там

где-то есть какая-то едва уловимая фоновая болтовня, то это тоже.

- Воссоздание звуковых эффектов, близких к тем, которые слышны в оригинале (гудки, хлопок,

колокольчик, взмахи крыльев, шаги, положение руки на плечо и т. д.).

- Что касается фразы Расселла "Ты там совсем е*анулся?" (02:10) - ее озвучил как

дублёр Бук Лау, так и сторонний приглашенный диктор (Вольнов), который

дублирует естественный голос оригинального пранкера (Расселл), когда он не

кривляется и не изображает какой-то акцент (посмотрите ролик и поймете о чем

я). Так вот, вообще эту фразу должен произносить именно Вольнов, потому что в

этот момент пранкер выпадает из своей роли и переходит на свой обычный голос.

Но мы решили, что сделаем эффект перехода от его голоса к голосу Алексея. Так

что начинать фразу должен Вольнов, а заканчивать - уже Бук Лау. Надо сделать

плавный переход от одного голоса к другому. Как вариант, "Ты там

совсем" пусть произносит Бук Лау, а "еб*анулся" уже Вольнов.

Вольнов, помимо своих реплик, сделал еще отдельный файл с альтернативным смехом и возгласами.

Этот файл точно понадобится, потому что он забыл в конце про слово

"Алло", и там надо использовать все возможные способы, чтобы

заполнить чем-то шевеление его рта. Выглядеть это должно максимально

убедительно. Чтобы рот просто так не шевелился, и чтобы где он в оригинале

что-то произносит, то и в дубляже должен произносить, а не смеяться в этот

момент. А где он в оригинале смеется, там смеяться должен. И чтобы разный по

звучанию смех не накладывался друг на друга. В общем, всё надо сделать гладко.