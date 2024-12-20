Требуется удалить шумы с аудиозаписи и повысить высокие частоты. Запись сделана на качественный микрофон, но присутствуют нежелательные шорохи. Ожидается профессиональная обработка звука для достижения чистоты и ясности.
Тюнинг и обработка вокала
Здравствуйте, нужно будет поработать с вокалом ...по ссылке вы найдете несколько дорожек одной песни + референс( примерный)+ минус 1.подобрать(смонтировать) главную дорожку вокала из всех 2.оттюнить( но чтобы живо звучало) 3.сделать даблы , также можно где то интервалы сделать, октавы ....дилеи и т.д всё на свой вкус ...вы поймёте когда загрузите проект...Скидывайте сюда демо пожалуйста, чтобы понимать в том направлении работа или нет...
p.s. Эта песня о матерях и сыновьях!
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