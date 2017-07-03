2 веб банера. Дедлайн 07.07 12:00

Нужно: 4 разных баннера с услугами (фон+логотип+надпись). Пример http://joxi.ru/n2Yel18uopq7g2 1 баннер с логотипом. Пример http://joxi.ru/82QZbaVIjbLVYA Логотип в векторе есть. ТЗ и требования к макету в приложении. От вас сразу цена. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2 Баннера для сайта franch.biz. + исходники .PSD
1130x486 и 200х300 (ширина х высота)
Банеры нужно сделать по брендбуку
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