20 баннеров - подбор шрифта + графика

Добрый день! Требуется создать баннер (115 х 210 cm). Пишите примерную цену и прикрепляйте портфолио. Исполнитель будет выбираться в конце недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Есть потребность в графике - перенос шрифта/кнопок/иконок с одного баннера на другой. Разные языки, включая арабский. Жду ваших предложений.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть баннер 240х400 (в psd) Необходимо сделать его ресайзы на следующие форматы: десктоп: 728х90, 300х250, 336х280, 240х400, 300х600, 300х500, 970х250, 250x250, 580x400, 250x360, 120x600, 160x600, 930x180, 970x90, 980x120, 468x60 мобайл: 640х100, 640x200, 640x960, 960х640, 600x100 Вес - до 120кб, формат ...Завершен6 лет назад
Добрый день! Нужно сделать несколько статичных баннеров для сайта shubkindom.ru Для примера ориентироваться на https://elenafurs.ru/ Если готовы взяться, то фотографии и размеры баннеров скину по почте. С Уважением, ДмитрийЗавершен6 лет назад
- $30
Необходимо дополнить фотографии БАДов описывающими картинками с целевой аудиторией и активными компонентами.Завершен6 лет назад
Сделать красивые превью для списка работ в Портфолио.Кол-во превью: 10 шт. Нормально сделано на сайте Студии Артемия Лебедева: https://www.artlebedev.ru/web/Размер: 1389px X 855pxПример картинок:https://1drv.ms/f/s!AhkcSj_nDKOhgtVFs0Wud6vx9q0AAwПример блока, где будет размещаться картинка:https://1drv.ms/f/s!AhkcSj_nDKOhgtVBwlxAnTpaTqoHdAПодробности задания и материалы отправлю потенциальным кандидатам на почту.Жду эл. ...Баннеры3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нарисовать 3 баннера для магазина.Баннеры13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать 4 баннера на сайт тонус авто. http://tonusauto.ru - старая версия сайта, новый сайт прикрепила скриншотами, для того чтобы посмотреть общий стиль сайта, для пользователей он пока закрыт. Тз тоже прикрепила. Пишите свою цену и сроки, ...Завершен6 лет назад
[u]Подарки к роликам Tempish![/u](тоже на баннере как тема баннера) [u]К роликам Tempish в подарок защита, колеса и скидка на покупку шлема Tempish[/u] 935х335 800х260Завершен6 лет назад
- $20
Необходимо разработать изображение баннер для рекламного поста, который набирает на бесплатный вебинар по 3ds Max во вконтакте. (т.е тематика урока 3д моделирование) Требования: 1. Изображение должно быть по размеру 1200х1000 пикселей. Вот пример того, как будет выглядеть рекламный ...Баннеры12 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется создать баннер с призывом вступить в группу ВК. Группа посвящена Паттайе. Всю креативность и дизайн берете на себя. Ценник не ломим, берем по минималке. Баннер должен призывать любителей Паттайи, вступить в нашу ...Баннеры3 заявкиЗакрыт6 лет назад