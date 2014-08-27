Необходимо быстро сделать 2 простых баннера, стоимость 1000-1500 р за каждый. Срок до 6 августа сего года. Оплата ТОЛЬКО по факту создания (WM, ЯД). 468х60 (до 20 кб) и 200х100 (до 20 ...
3 flash баннера для интернет-магазина косметики
Задание:
3 разных варианта flash баннеров для интернет-магазина frenchnails.ru
Размеры: 468х60 и 728х90
Баннеры рекламные, размещаться будут на других сайтах.
Текст (возможно редактирование):
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Скидки -10% -15% -30%
Быстрая доставка в день заказа
Накопительные дисконты
Ссылки на популярные товары предоставлю.
После frenchnails.ru, следующий на очереди french.com.ua
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