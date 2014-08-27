3 flash баннера для интернет-магазина косметики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок199 просмотров

Задание:

3 разных варианта flash баннеров для интернет-магазина frenchnails.ru

Размеры: 468х60 и 728х90

Баннеры рекламные, размещаться будут на других сайтах.

Текст (возможно редактирование):

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Ссылки на популярные товары предоставлю.

После frenchnails.ru, следующий на очереди french.com.ua

11 лет назад
RMS1313
Роман 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$100
4 дня
Баннеры делал впервые. Елена ответила на многие вопросы "новичка" и посоветовала нужные размеры. Работа сделана на высоком уровне. Очень доволен! Смело рекомендую!
Очень хороший заказчик. Интересная тема, было приятно делать баннеры. По оплате все в порядке.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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