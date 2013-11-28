3 статичных баннера-картинки + 2 картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок162 просмотра

Нужно создать / нарисовать 3 статичных банера-картинки и 1/2 картинки для оформления новостей.

Картинки-банеры должны быть простыми, с хорошо читаемым текстом – 220х110 пикселей

Можно чуть больше по высоте, но все три картинки в сумме по высоте не должны превышать 360 пикселей.

Большие картинки — где-то 350Х480 пикселей

1) http://skprofkomplekt.ru/discount-for-comment/

Банер и большая картинка.

Текст для картинки-банера: «2% скидка за отзыв»

2) http://skprofkomplekt.ru/free-balusters/

Только-картинка-банер

Тест: «Стойки-балясины 50,8мм БЕСПЛАТНО!»

3) http://skprofkomplekt.ru/antidumping/

картинка-банер и картинка для новости, если будет интересная идея

Текст: «Предложили дешевле? Мы сделаем дороже! Узнайте, почему»

Текст можно сделать лесенкой или сделать гиф с меняющимся тестом.

Если есть интересные идеи, можно нарисовать большую картинку. Пока просто собираемся повесить просто фотку.

Все три картинки будут висеть справа в блоке "спецпредложение". Сайт http://skprofkomplekt.ru/

Бюджет: небольшой.

Сроки: чем раньше, тем лучше.

Оплата: wmr/wmz, на карту Сбербанка.

Указывайте, пожалуйста, сроки и цену в заявке.

11 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

llllllllllllll
Варвара 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Хорошая работа в оговоренные сроки. Спасибо, Варвара!
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

llllllllllllll
Варвара 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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