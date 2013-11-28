Изготовление статического баннера для сайта www.ivlinza.ru - для слайдера в шапке. Ранее делали уже 3 баннера, все исходники по ним смогу предоставить. Необходимо соблюдение заданной стилистики. Краткое описание баннера во вложении.
3 статичных баннера-картинки + 2 картинки
Нужно создать / нарисовать 3 статичных банера-картинки и 1/2 картинки для оформления новостей.
Картинки-банеры должны быть простыми, с хорошо читаемым текстом – 220х110 пикселей
Можно чуть больше по высоте, но все три картинки в сумме по высоте не должны превышать 360 пикселей.
Большие картинки — где-то 350Х480 пикселей
1) http://skprofkomplekt.ru/discount-for-comment/
Банер и большая картинка.
Текст для картинки-банера: «2% скидка за отзыв»
2) http://skprofkomplekt.ru/free-balusters/
Только-картинка-банер
Тест: «Стойки-балясины 50,8мм БЕСПЛАТНО!»
3) http://skprofkomplekt.ru/antidumping/
картинка-банер и картинка для новости, если будет интересная идея
Текст: «Предложили дешевле? Мы сделаем дороже! Узнайте, почему»
Текст можно сделать лесенкой или сделать гиф с меняющимся тестом.
Если есть интересные идеи, можно нарисовать большую картинку. Пока просто собираемся повесить просто фотку.
Все три картинки будут висеть справа в блоке "спецпредложение". Сайт http://skprofkomplekt.ru/
Бюджет: небольшой.
Сроки: чем раньше, тем лучше.
Оплата: wmr/wmz, на карту Сбербанка.
Указывайте, пожалуйста, сроки и цену в заявке.
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