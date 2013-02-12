Нужно отрисовать статичные баннеры для сайта футболок. Список во вложении. Требования к ярлыкам: Рисунок согласно описанию, при этом должно быть ясно что о футболках речь. В специально отведенной части ярляка всегда его название. Баннеры: Все статичные картинки с рисунком согласно ...
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4 вертикальных изображения (Tif, Jpeg) в формате Full HDсоотношением сторон 9:16 (1080 по
горизонтали и 1920 по вертикали), размер каждого изображения не должен превышать 2Мб. материалы надо будет брать с моих сайтов. Пишите цену и сроки. Оплата только яндекс деньгами. изображения будут транслироваться на экране 50 дюймов!!!
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