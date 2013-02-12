4 баннера

БаннерыЗавершен8 заявок202 просмотра
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4 вертикальных изображения (Tif, Jpeg) в формате Full HDсоотношением сторон 9:16 (1080 по

горизонтали и 1920 по вертикали), размер каждого изображения не должен превышать 2Мб. материалы надо будет брать с моих сайтов. Пишите цену и сроки. Оплата только яндекс деньгами. изображения будут транслироваться на экране 50 дюймов!!!

11 лет назад
trend76
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Заказ уже выполнен быстро и красиво)
Сотрудничество сложилось хорошо. Задание поставлено четко, оплата произведена сразу. Заказчик серьезный.
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