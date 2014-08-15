Можно взять за основу готовый блок на действующем сайте и сделать по аналогии и установить на сайте на WordPress с размещением партнерских ссылок. Картинки надо подобрать вам. Адреса сайтов пришлю, с вас цена и сроки.
5 баннеров для сайта
Нужно 5 баннеров для сайта www.pneu.ru 921х90. Нужно быстро и красиво.
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