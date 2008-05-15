5 баннеров по одной теме

На нашем сайте account.spb.ru на не выкупленных рекламодателями местах крутятся, переключаясь по кругу, баннеры саморекламы по темам услуг нашей компании - владельца сайта. Темы услуг: бухгалтерское обслуживание, семинары для бухгалтеров и т.п. Во первых, имеющиеся баннеры всем надоели, во вторых, их надо разнообразить, т.е. сделать по несколько штук на каждую услугу. Для начала прошу сделать 5 баннеров размеров 468*60 и 240*400, рекламирующих бухгалтерские услуги (аутсорсинг, бухгалтерское обслуживание, ведение бухгалтерии для малого бизнеса...) Чтоб выглядели в стиле и прикольно. В ценах пока не ориентируюсь, но за понравившийся баннер не пожалею и 1тр и 3 тр.

P.S. Оказалось сложно выбрать из предложений. Буду смотреть Ваши портфолио или присылайте пробы на мою тему.