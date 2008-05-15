5 баннеров по одной теме

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт26 заявок486 просмотров

На нашем сайте account.spb.ru на не выкупленных рекламодателями местах крутятся, переключаясь по кругу, баннеры саморекламы по темам услуг нашей компании - владельца сайта. Темы услуг: бухгалтерское обслуживание, семинары для бухгалтеров и т.п. Во первых, имеющиеся баннеры всем надоели, во вторых, их надо разнообразить, т.е. сделать по несколько штук на каждую услугу. Для начала прошу сделать 5 баннеров размеров 468*60 и 240*400, рекламирующих бухгалтерские услуги (аутсорсинг, бухгалтерское обслуживание, ведение бухгалтерии для малого бизнеса...) Чтоб выглядели в стиле и прикольно. В ценах пока не ориентируюсь, но за понравившийся баннер не пожалею и 1тр и 3 тр.

P.S. Оказалось сложно выбрать из предложений. Буду смотреть Ваши портфолио или присылайте пробы на мою тему.

17 лет назад
9634236
72 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

bananan
Мыкола 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-2)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

bananan
Мыкола 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-2)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен яркий баннер

    Для сайта http://www.vniiprim.ru/ нужен баннер. В шапке, справа от названия организации нужен яркий и манящий баннер с текстом "Еженедельные отраслевые обзоры СМИ" ссылка будет вести на страницу http://www.vniiprim.ru/shop/

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер для сайта

    $100

    Требуется флэш баннер. В баннере будет переменная которая зависит от IP пользователя. Т.е. для разных пользователей разный последний кадр. Имеется программист который поможет если потребуется с программной частью (в flash он не разбирается). Только для ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать флэш шапку

    Существует флэш шапка на сайте,которая весит 3 метра.необходим умелец,который возьмется ее переписать так чтобы с минимальной потерей качества максимально сократить вес. Все обсуждения в асю 480359896

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Увеличить ширину флэш баннера

    Увеличить ширину флэш баннера с сохранением пропор Необходимо из ширины 400 сделать 700 есть исходник (fla) в перспективе работа на постоянной основе... (создание флэш баннеров для крупнейших региональных компаний) но для этого нужно ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер html

    Надо придумать дизайн и сделать html блок высотой 290 ширмна 600 пикселей. на нём будет заголовок, 4 фото, немного текста. Будет использоваться вкачестве баннера. Оставьте координаты. Работа срочная.

    HTML
    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 10 флеш баннеров

    10 флеш баннеров т3 предоставлю исполнителю после соглсоваия сроков и бюджета после просмотра работ

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Шапка для сайта

    Нужно создать шапку для сайта. Желательные требования к шапке: - растягивание шапки для различных размеров окон бразуера - минималистичность - строгость - динамика и активность

    Баннеры33 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Пластиковые панели

    Требуется баннер 468*60 для производителя пластиковых панелей ООО "Кубаньволгопласт" идеи ваши деньги наши Работа не разовая баннеры нужны будут постоянно периодичность пока неизвестна [email protected]

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад