Анимация шапки и баннера

Нужен Flash. Сам только дизайнер поэтому, нужно анимировать шапку и баннер.

Подробнее в прикрепленном файле. С меня подробный PSD со всеми слоями (даже

стрелки часов вырезал) с вас цена сроки и ICQ.

Пишите в приват или ICQ#: 471-886-247

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Спасибо всем откликнувшимся проект закрыт

Выбран фрилансер " Art133 "