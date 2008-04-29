Качественный, анимиированный. 2 размера: 468 x 60 + растяжка
Анимация шапки и баннера
Нужен Flash. Сам только дизайнер поэтому, нужно анимировать шапку и баннер.
Подробнее в прикрепленном файле. С меня подробный PSD со всеми слоями (даже
стрелки часов вырезал) с вас цена сроки и ICQ.
Пишите в приват или ICQ#: 471-886-247
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Спасибо всем откликнувшимся проект закрыт
Выбран фрилансер " Art133 "
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