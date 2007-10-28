Анимированная шапка сайта

Необходимо сделать баннер (шапку) для сайта www.brigg.ru вместо статичной шапки, которая есть сейчас.

Основные требования:

1) В баннере должен быть логотип и телефон

2) Баннер должен органично вписываться в сайт

3) Баннер должен быть имиджевый - выражать солидность и устойчивость компании, но не отвлекать посетилей особо.

4) Размеры баннера. ширина, как у шапки; высота по Вашему усмотрению.

5) Мы занимаемся переводом технических текстов - это можно обыграть в баннере (но не обязательно).

Жду предложений по стоимости и срокам выполнения, а также ссылки на портфолио.