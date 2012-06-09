Разработка флеш баннера бюджет 10$
Анимированные баннеры, кнопки
Для веб-сайта http://vash1host.ru/ требуются профессиональные, анимированные изображения (в формате .gif):
Баннеры 468х60 (2 шт.)
Баннеры 160х240 (2 шт.)
Кнопки 88х31 (2 шт.)
Просьба указывать вашу цену (будет учитываться при выборе исполнителя).
Заявки фрилансеров
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