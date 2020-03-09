Анимированный баннер (видеоролик) для наружной рекламы Яндекс.

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Добрый день. 

Задача - создать "продающий" анимированный баннер (видеоролик) для наружной рекламы Яндекс для малярно-кузовного цеха PainWorks.

Что нужно показать в баннере (ролике):

Логотип;

Фразы: "Окраска элемента 6000р", "Качество дилера по приемлемым ценам", "Гарантия 2 года", "Немецкие материалы RM и Dupont". 

Сайт;

Телефон;

О компании - https://pntworks.ru/

Ролик должен соответствовать требованиям Яндекса и должен быть пропущен модерацией. 

Требования Яндекс: 

Формат: MP4, WebM, QT, FLV, AVI

Размер: не более 20мб

Длительность: 5 секунд

Соотношение сторон: 2 к 1

Разрешение: 1800 × 900 пикселей

Частота кадров: 25 кадров в секунду

Видеокодеки: H.264, VP6F, VP8, Theora

Битрейт: 10 Мбит в секунду

Минимальный размер текста: 24 пикселя

Остальные требования Яндекс - https://yandex.com/support/direct/products-cpm-campaign-outdoor/technical-requirements.html

4 года назад
McKlein
Олег 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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