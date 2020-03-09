Анимированный баннер (видеоролик) для наружной рекламы Яндекс.

Требуется дизайнер для оперативного создания баннеров в стиле [url=https://solomon.help/afisha/?event=new]https://solomon.help/afisha/?event=new[/url] , около 15 штук в течение ближайших двух недель. Главные требования: хороший вкус, чувствовать тему, полное погружение в проект, быть на связи в рабочее время, быть относительно свободным для срочных задач.