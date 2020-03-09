Здравствуйте. Нужно создать 5 креативов для интернет магазина женской одежды. Размеры креативов 1080*1080px. Ищу человека с опытом, пожалуйста указывайте ссылки на Ваше портфолио. Прошу указать расценки и формат работы. Заранее спасибо за ответ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Задача - создать "продающий" анимированный баннер (видеоролик) для наружной рекламы Яндекс для малярно-кузовного цеха PainWorks.
Что нужно показать в баннере (ролике):
Логотип;
Фразы: "Окраска элемента 6000р", "Качество дилера по приемлемым ценам", "Гарантия 2 года", "Немецкие материалы RM и Dupont".
Сайт;
Телефон;
О компании - https://pntworks.ru/
Ролик должен соответствовать требованиям Яндекса и должен быть пропущен модерацией.
Требования Яндекс:
Формат: MP4, WebM, QT, FLV, AVI
Размер: не более 20мб
Длительность: 5 секунд
Соотношение сторон: 2 к 1
Разрешение: 1800 × 900 пикселей
Частота кадров: 25 кадров в секунду
Видеокодеки: H.264, VP6F, VP8, Theora
Битрейт: 10 Мбит в секунду
Минимальный размер текста: 24 пикселя
Остальные требования Яндекс - https://yandex.com/support/direct/products-cpm-campaign-outdoor/technical-requirements.html
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