Банер на головну сторінку

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка121 просмотр

Банер на головну сторінку маркетплейсу https://synthetic.ua/.

Головна тема- ноутбуки для учнів і студентів .

На банері потрібно розмістити текст: "До навчання готові? Ноутбуки з уцінкою. Плати менше - отримуй більше "

Важливо: Приблизно 500 пікселів зліва має бути порожніми (прикріпляю скрін) . В цій частині не розміщуйте текст або важливу інформацію. Тому, що при різних розширеннях дану зону може обрізувати.

Розробіть будь ласка різні варіанти дизайну. Перший з використанням наших шрифтів : font-family: 'Montserrat'; font-style: normal; та кольору #FFCA00

Другий з Вашим варіантом шрифтів, але щоб банер вписувався в стилістику маркетплейсу.

Працюємо в figma.

Необхідно декілька розмірів банера: для десктопа, планшета і мобільний 2440x870, 810x289, 764x440

Figma
3 года назад
olyagold
34 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Класний дизйнер, відммінні софтскілс. За дві години Роман зробив банер і дві адаптації, дизайн відповідає стилістиці сайту. Це вже 4 спільний проект і кожен дизайн не схожий на попередній, але відповідає нашій стилістиці. З Романом легко працювати, завжди на зв'язку, пропонує багато варіантів, йде на зустріч. Щиро рекомендую!
Дякую за цікаві проекти. Все як завжди на висоті, легка комунікація, четке завдання і щвидка оплата. Дуже радий працювати з такими клієнтами, до нових замовлень!

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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