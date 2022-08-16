Требуется нарисовать баннер для сайта с размерами 800x415px. Тексты и детали оформления будут предоставлены в личной переписке. Итоговые файлы должны быть в формате PNG и исходник в .PSD.
Банер на головну сторінку
Банер на головну сторінку маркетплейсу https://synthetic.ua/.
Головна тема- ноутбуки для учнів і студентів .
На банері потрібно розмістити текст: "До навчання готові? Ноутбуки з уцінкою. Плати менше - отримуй більше "
Важливо: Приблизно 500 пікселів зліва має бути порожніми (прикріпляю скрін) . В цій частині не розміщуйте текст або важливу інформацію. Тому, що при різних розширеннях дану зону може обрізувати.
Розробіть будь ласка різні варіанти дизайну. Перший з використанням наших шрифтів : font-family: 'Montserrat'; font-style: normal; та кольору #FFCA00
Другий з Вашим варіантом шрифтів, але щоб банер вписувався в стилістику маркетплейсу.
Працюємо в figma.
Необхідно декілька розмірів банера: для десктопа, планшета і мобільний 2440x870, 810x289, 764x440
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры44 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется изготовление баннера для размещения объявления на Авито. Включает редактирование фотографий и текста. Ожидается качественный дизайн, соответствующий требованиям платформы.Баннеры7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать баннер для размещения в рекламе Яндекса размером 240х400 px. Все необходимые материалы, включая картинки и тексты, будут предоставлены. Образец баннера будет прикреплен во вложении.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать 3 варианта обложки для сообщества Вконтакте в разрешении 1590x530 пикселей. Формат - JPG. Оплата за работу составляет 500 рублей.Баннеры32 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка баннера для розничного салона. Необходимо создать привлекательный и запоминающийся дизайн, который привлечет внимание клиентов. Укажите размеры и концепцию баннера.Баннеры38 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать шаблон баннера для анонса вебинаров в рамках волонтерского проекта. Все детали будут предоставлены в личном сообщении.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется дизайнер для выполнения ряда задач, связанных с созданием баннеров для новой компании. Ожидается креативный подход и опыт в графическом дизайне.Баннеры35 заявокЗакрыт3 года назад