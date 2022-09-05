Требуется разработка нескольких баннеров для сайта, посвящённого продаже дезсредств. Подробности указаны в приложенном техническом задании. Укажите сроки выполнения и стоимость работы.
Банер на головну сторінку
Потрібно створити банер на головну сторінку маркетплейсу https://synthetic.ua/. "Час готуватися до зими"
Натискаючи на банер людина буде потрапляти на товар https://synthetic.ua/product/obigrivach-teploventiliator-gude-geh-3300-vat-4-v-1-usb-bluetooth-mp3-guchnomovets-termostat-led-lampa-10w/P07340DH/CSTXDUECS .
Текст можна розміщувати разом, або розділити в різних частинах банера.
Важливо: Приблизно 500 пікселів в цій зоні має бути порожніми (прикріпляю скрін) .
В цій частині не розміщуйте текст або важливу інформацію. Тому, що при різних розширеннях дану зону може обрізувати.
Розробіть будь ласка різні варіанти дизайну.
Перший з використанням наших шрифтів : font-family: 'Montserrat'; font-style: normal; та кольору #FFCA00
Другий з Вашим варіантом шрифтів, але щоб банер вписувався в стилістику маркетплейсу.
Працюємо в figma.
Необхідно декілька розмірів банера: для десктопа, планшета і мобільний 2440x870, 810x289, 764x440
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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