Банер на головну сторінку

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок139 просмотров

Потрібно створити банер на головну сторінку маркетплейсу https://synthetic.ua/.  "Час готуватися до зими"

Натискаючи на банер людина буде потрапляти на товар https://synthetic.ua/product/obigrivach-teploventiliator-gude-geh-3300-vat-4-v-1-usb-bluetooth-mp3-guchnomovets-termostat-led-lampa-10w/P07340DH/CSTXDUECS .

Текст можна розміщувати разом, або розділити в різних частинах банера.

Важливо: Приблизно 500 пікселів в цій зоні має бути порожніми (прикріпляю скрін) .

В цій частині не розміщуйте текст або важливу інформацію. Тому, що при різних розширеннях дану зону може обрізувати.

Розробіть будь ласка різні варіанти дизайну.

Перший з використанням наших шрифтів : font-family: 'Montserrat'; font-style: normal; та кольору #FFCA00

Другий з Вашим варіантом шрифтів, але щоб банер вписувався в стилістику маркетплейсу.

Працюємо в figma.

Необхідно декілька розмірів банера: для десктопа, планшета і мобільний 2440x870, 810x289, 764x440

Figma
3 года назад
olyagold
34 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Працюємо на постійній основі. Класні дизайни, класна комунікація, щиро рекомендую!
Отличный заказчик, все как всегда на высоте

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Илья
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Зюбач
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад

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