Банер на головну сторінку маркетплейсу

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка120 просмотров

Банер на головну сторінку сайту https://synthetic.ua/ в figma.

3 розміри : для десктопа, планшета і мобільний 2440x870, 810x289, 764x440

Тема банера: Планшети з уцінкою, економія до 50%. 

Figma
3 года назад
olyagold
34 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$15
1 день
Роман чудово виконав роботу, прислухався до всіх побажань, вносив правки скільки було потрібно. Дуже легкий і приємний в спілкуванні, легко знайшли контакт. Дизайн сучасний. Хочу відмітити що виконав роботу раніше дедлайну. Сподіваюся ще попрацюємо разом.
Чудовий замовник, швидко відповідав на всі питання, дуже чітко розписана робота. Однозначно рекомендую до співпраці, а сам із радістю буду працювати в майбутньому!

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Креативы для Amazon Posts

    $30

    Требуется разработать 30 креативов для Amazon Posts, посвященных продукту Acne Patch. Целевая аудитория - молодежь. Тематика включает активный образ жизни и уход за собой с помощью товаров. Ожидается креативный подход к дизайну и контенту.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внести изменения в баннер

    Необходимо внести изменения в баннер, заменив содержание на: '30 июля. Терапевтическая группа. Ч. 2 Внутренние и внешние ресурсы.' Ожидается корректировка дизайна в соответствии с новым текстом.

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Изготовить баннер + ресайз

    Необходимо изготовить баннер по представленному примеру и адаптировать его размеры. Ожидаются два варианта: 1016x446 и 375x435. Простой дизайн, требуется точное соответствие примеру.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Уличный баннер на магазин

    Необходимо разработать три уличных баннера для магазина канцелярии и товаров для дома. Размеры баннеров: один 3м на 2м и два 2м на 2м. Требуется привлекательный дизайн, соответствующий тематике магазина.

    Баннеры40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннер на озон

    Требуется разработка рекламного баннера для OZON размером 1080x1080 пикселей. Используйте прикрепленное фото для создания дизайна. Обеспечьте привлекательный и информативный внешний вид.

    Баннеры41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ютуб

    Необходимо разработать баннер, фото профиля и логотип для YouTube-канала, посвященного Майнкрафт. Требуется креативный подход и соответствие тематике игры.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад