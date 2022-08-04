Требуется разработать 30 креативов для Amazon Posts, посвященных продукту Acne Patch. Целевая аудитория - молодежь. Тематика включает активный образ жизни и уход за собой с помощью товаров. Ожидается креативный подход к дизайну и контенту.
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Банер на головну сторінку сайту https://synthetic.ua/ в figma.
3 розміри : для десктопа, планшета і мобільний 2440x870, 810x289, 764x440
Тема банера: Планшети з уцінкою, економія до 50%.
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