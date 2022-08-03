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Закрыт31 заявка715 просмотров

Банер на головну сторінку сайту в figma.

3 розміри : для десктопа, планшета і мобільний 2440x870, 810x289, 764x440

Тема банера: Планшети з уцінкою, економія до 50%.

Figma
3 года назад
olyagold
34 года
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Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Сурнина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Зюбач
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Илья
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олег
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
21 год
3 года в сервисе
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год назад
3 года назад
Олександр
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
20 лет
5 лет в сервисе
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год назад
3 года назад
Виктория
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лика
 
24 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
23 года
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
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3 года назад
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
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3 года назад
Полина
 
18 лет
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3 года назад
3 года назад
Таїсія
 
21 год
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Евеліна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артем
 
23 года
3 года в сервисе
Был
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Ольга
 
22 года
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2 года назад
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Анна
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
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Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
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Мария
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
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Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
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16 часов назад
447 отзывов
3 года назад
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Максим
 
40 лет
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Был
2 месяца назад
1 отзыв
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Владислав
 
24 года
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Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Игорь
 
46 лет
18 лет в сервисе
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5 дней назад
62 отзыва
3 года назад
Лера
 
22 года
3 года в сервисе
Была
20 часов назад
8 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Баннеры
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Роман
 
25 лет
4 года в сервисе
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4 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Юлия
 
27 лет
8 лет в сервисе
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2 месяца назад
10 отзывов
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4 дня назад
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