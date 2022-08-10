Банер на головну сторінку з кнопкою

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка69 просмотров

Потрібно намалювати банер на головну сторінку сайту в Фігма у 3-х розмірах ( для десктопа, планшета і смртфона). Потрібно розробити графічний елемент, повторити стилістику сайту

Необхідно намалювати банер на головну сторінку сайту.  працюємо в figma. Необхідно декілька розмірів банера: для десктопа, планшета і мобільний 2440x870, 810x289, 764x44. Тема банера: Погнали за знижками. Електросамокати від 3599грн. Цей текст треба розмістити на банері. Посилання буде вести на категорію електросамокатів. Потрібно розробити графічний елемент,  який відповідатиме стилістиці сайту.  Чекаємо багато варіантів.

Figma
3 года назад
olyagold
34 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Роман швидко зробив роботу. Працюємо вже другий раз, дуже задоволена, розробив багато варіантів, виконав роботу швидко, завжди на зв'язку. Головне він зрозумів стилістику нашого сайту і виконує роботу відповідно нашому стилю. Дуже легко і швидко виконує правки, розуміє що від нього потрібно. Класний в роботі. Щиро рекомендую
Відмінний замовник, вдруге працюємо разом, чітке завдання, швидка оплата, чудова комунікація. Однозначно рекомендую до роботи, у майбутньому сам буду радий ще раз співпрацювати

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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