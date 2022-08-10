Требуется разработка 3 баннеров для рекламной кампании в сфере такси. Примеры дизайна будут предоставлены позже. Ожидается креативный подход и соответствие тематике.
Банер на головну сторінку з кнопкою
Потрібно намалювати банер на головну сторінку сайту в Фігма у 3-х розмірах ( для десктопа, планшета і смртфона). Потрібно розробити графічний елемент, повторити стилістику сайту
Необхідно намалювати банер на головну сторінку сайту. працюємо в figma. Необхідно декілька розмірів банера: для десктопа, планшета і мобільний 2440x870, 810x289, 764x44. Тема банера: Погнали за знижками. Електросамокати від 3599грн. Цей текст треба розмістити на банері. Посилання буде вести на категорію електросамокатів. Потрібно розробити графічний елемент, який відповідатиме стилістиці сайту. Чекаємо багато варіантів.
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