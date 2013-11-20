Банер на тематический сайт

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Закрыт13 заявок154 просмотра

Нужен банер на сайт "вбуграх.рф"

Банер должен быть анимированным, содержать предложение о дополнительной скидке (5% ко всем скидкам представленным на сайте на сайте) специально для жителей Бугров.

пример прежнего банера (не нравится)

11 лет назад
FMC-potolki
Виктор 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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