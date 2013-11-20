Банер на тематический сайт

Для сайта http://www.cras-center.spb.ru/ нужно сделать 5 качественных слайдов. Слайды с прозрачным фоном, на слайде клипарт, заголовок, текст и кнопка "подробнее" Слайды должны быть яркими и продающими. Тексты и заголовки для слайдов будут в ...