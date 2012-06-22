http://igrushki-v-tambove.ru/index.php?option=com_content&id=63&lang=ru&view=article Сделать такую же мигающую надпись как на верхнем баннере "Внимание! Конкурс!!! (gif), только на нижнем (он шире внизу). Надпись по нижнему краю нужна (прижать к низу картинки) и чуть ...