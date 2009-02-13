Баннер 468*60 (2 штуки)

Доброго.

Баннер до 15 килобайт, для сайта http://titov.by

Текст:

Продвижение сайта за 250 тысяч в месяц!

45 дней и Вы на первых местах!

"Титов и партнеры" - продвижение сайтов с гарантией!

Только с портфолио, баннер качественный, только gif.

Оставлять цену за 1 баннер.

Просто написать текст и сделать его меняющимся - просьба таких не беспокоить.

Спасибо!

ВНИМАНИЕ 250 тысяч - это белорусские рубли, это в районе 100 у.е. так что не пугаемся:)