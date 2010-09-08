Баннер для экскурсии на атомную станцию №2

2 баннера на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья, выручайте )
В общем с первой попытки получил неприемлемый результат (в приложении), черт с ней с предоплатой, но такое унылое ... мне стыдно размещать на уважаемом портале о своей компании.
И так, задача:
Сделать флеш баннер для сайта популяной механики www.popmech.ru/ для главной страницы слева 220х400 об экскурсии на Курскую АЭС – http://turoprom.ru/excursion/na_kurskuyu_aes
для моей компании Туропром, которая профессонально занимается промышленным туризмом.
Преследуемые результаты:
-Переход на страничку об экскурсии целевых пользоватлей
-Привить понимание у читателей, что туропром делает познавательные и интересные экскурсии
Моя Идея:
- Пустота
- увеличение/приближение (можно добиться знакомой анимацией масштабирования как на картах, или другими динамическими приемами)
- приближаемся к атому с электронами (динамическая модель, красивая и простая, посмотрите яндекс фотки, там полно разных вариантов)
- "В чем сила атомной энергии?" или можно "Как из энергии атома получают сотни МВт?"
- Дальше можно упростить принцип распада тежелый ядер, заменив его дальнейшим приближением (проникновение в глубь атома)
-при приближении все перекрашивается в цвет атома
- "Узнай об этом непосредственно там, где это делают"
- опять белый фон и вылезает атомная станция (фотки можно взять из описания экскурсии или погуглить), но я вообще вижу что лучше использовать не фотографию, а схематическое отображение атомной станции. Например, взять за основу фотку Курской АЭС, котрая стоит не речке – и схематично простыми щтрихами зарисовать появление станции – речка, земля, контуры АЭС, деревьевца.
- "Уникальная экскурсия на действующую АЭС"
- "Туропром с лого (можно взять с нашего сайта)" девиз "Крути, двигай, познавай!" раскрытие бренда "Промышленный туризм в России"
В чем смысл идеи – из ничего, очень маленького, получается очень большое, интересно как, можно узнать прям на объекте, туропром занимается интересными мероприятиями
Ваши идеи:
Я полностью открыт к вашему креативу, и не считаю первоначальную идеи оптимальной, можно сделать гораздо проще или сложнее, не важно, для меня главное чтоб это было стильно и современно и чувствовалось качество исполнения.
Что нужно учесть:
Никаких знаков радиоактивной опасности, все чистенько, стильненько, современо. Никаких грязных цветов, все ярко и сочно. Свободное место. Примитивные градиенты в топку. Минималистичный стиль. Важна гармоничная динамика движения слов, сочетаемая с сюжетом. Современные премы с увеличением отдалением, разноплановостью, фокусом.
Второй попытки у меня уже не будет, но по прежнему готов на предоплату 50%.
Баннер мне нужно сдать утром в понедельник, следовательно, в воскресение вечером (ночью) должен его у вас принять.
Не забудьте посмотреть на Туропром фирменный стиль.
Все выходные у меня будет очень мало возможности быть на связи, поэтому корректировать походу не смогу, но надеюсь по максимому и доступно изложил свои пожелания.
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