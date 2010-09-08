Баннер для экскурсии на атомную станцию №2

Друзья, выручайте )

В общем с первой попытки получил неприемлемый результат (в приложении), черт с ней с предоплатой, но такое унылое ... мне стыдно размещать на уважаемом портале о своей компании.

И так, задача:

Сделать флеш баннер для сайта популяной механики www.popmech.ru/ для главной страницы слева 220х400 об экскурсии на Курскую АЭС – http://turoprom.ru/excursion/na_kurskuyu_aes

для моей компании Туропром, которая профессонально занимается промышленным туризмом.

Преследуемые результаты:

-Переход на страничку об экскурсии целевых пользоватлей

-Привить понимание у читателей, что туропром делает познавательные и интересные экскурсии

Моя Идея:

- Пустота

- увеличение/приближение (можно добиться знакомой анимацией масштабирования как на картах, или другими динамическими приемами)

- приближаемся к атому с электронами (динамическая модель, красивая и простая, посмотрите яндекс фотки, там полно разных вариантов)

- "В чем сила атомной энергии?" или можно "Как из энергии атома получают сотни МВт?"

- Дальше можно упростить принцип распада тежелый ядер, заменив его дальнейшим приближением (проникновение в глубь атома)

-при приближении все перекрашивается в цвет атома

- "Узнай об этом непосредственно там, где это делают"

- опять белый фон и вылезает атомная станция (фотки можно взять из описания экскурсии или погуглить), но я вообще вижу что лучше использовать не фотографию, а схематическое отображение атомной станции. Например, взять за основу фотку Курской АЭС, котрая стоит не речке – и схематично простыми щтрихами зарисовать появление станции – речка, земля, контуры АЭС, деревьевца.

- "Уникальная экскурсия на действующую АЭС"

- "Туропром с лого (можно взять с нашего сайта)" девиз "Крути, двигай, познавай!" раскрытие бренда "Промышленный туризм в России"

В чем смысл идеи – из ничего, очень маленького, получается очень большое, интересно как, можно узнать прям на объекте, туропром занимается интересными мероприятиями

Ваши идеи:

Я полностью открыт к вашему креативу, и не считаю первоначальную идеи оптимальной, можно сделать гораздо проще или сложнее, не важно, для меня главное чтоб это было стильно и современно и чувствовалось качество исполнения.

Что нужно учесть:

Никаких знаков радиоактивной опасности, все чистенько, стильненько, современо. Никаких грязных цветов, все ярко и сочно. Свободное место. Примитивные градиенты в топку. Минималистичный стиль. Важна гармоничная динамика движения слов, сочетаемая с сюжетом. Современные премы с увеличением отдалением, разноплановостью, фокусом.

Второй попытки у меня уже не будет, но по прежнему готов на предоплату 50%.

Баннер мне нужно сдать утром в понедельник, следовательно, в воскресение вечером (ночью) должен его у вас принять.

Не забудьте посмотреть на Туропром фирменный стиль.

Все выходные у меня будет очень мало возможности быть на связи, поэтому корректировать походу не смогу, но надеюсь по максимому и доступно изложил свои пожелания.