Баннер для группы в ВК

По размеру и структуре вот такой баннер: http://cs405421.vk.me/g34832641/a_21621512.jpg

Только не про кино, а про игры.

И чтобы желательно был кусочек который можно поймать для миниатюры.

Коллеги, пожалуйста, без портфолио и отзывов не делайте заявки.