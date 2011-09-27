Нужен анимационный баннер анонсирующий скорый запуск журнала. Формат баннера можно посмотреть на главной странице РЖД (rzd.ru) в нижней части страницы есть два не больших баннера. Вот такого размера. Нужно простенько, но со вкусом. Должен мелькнуть ...
Баннер для каталога предприятий
Добрый день меня интересует разработка нескольких (одинаковых) баннеров, только разных величин + дубль на Укр, Рус языках.
1. 728*90
2. 600*100
Тематика - Каталог предприятий.
Формат swr
Интересует - цена, срок разработки и т.д.
если цена устроит покажу сайт и остальную информацию.
Желательно указать ссылку на портфолио.
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