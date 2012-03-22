Баннер для сайта холодильного оборудования

Добрый день! Необходимо нарисовать 2 статичных баннера 735х475 и 182х182. Баннеры будут информировать об акции проходящей в магазине. Необходимо учесть стилистику и ЦА магазина. Адрес магазина у меня в портфолио.http://www.weblancer.net/users/maria_schi/. Прошу вас указывать стоимость за ...