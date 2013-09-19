Баннер флеш 468x60

$50
БаннерыЗавершен1 заявка102 просмотра
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Необходим флэш баннер 468x60 для рекламы сайта myaltai.ru

для размещения через Ротапост на недорогих площадках.

Сценарий можно простой, например, на фоне скромного логотипа myaltai.ru сменяются строки

1. Краеведческий альманах «Мой Алтай»

2. Ваш путеводитель по Алтаю

3. История, люди, природа, туризм

4. Повести и рассказы, стихи и легенды

10 лет назад
myaltai
55 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
as68
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Стремление Андрея сделать хороший баннер было даже сильнее моего желания объяснить, что мне нужно, но у него все получилось! Спасибо большое!
Приятно было поработать с Вячеславом. Понятное задание, оперативные правки, оплата без проблем. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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