Баннер флеш 468x60

Нужно разработать flash баннер 240х400, рисовать ничего не надо, все есть в макете (кроме 1 слайда, там добавить текст на фон). Нужна придумать хорошую анимацию. подробности в ТЗ. Срок 1 день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим флэш баннер 468x60 для рекламы сайта myaltai.ru
для размещения через Ротапост на недорогих площадках.
Сценарий можно простой, например, на фоне скромного логотипа myaltai.ru сменяются строки
1. Краеведческий альманах «Мой Алтай»
2. Ваш путеводитель по Алтаю
3. История, люди, природа, туризм
4. Повести и рассказы, стихи и легенды
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