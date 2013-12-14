Создать баннер для новогодней акции в 2-х размерах 1 вариант - 230*240 2 вариант - 728*90 Текст должен выводится по очереди: Новогодняя акция! Подарок при покупке любой мебели для дома. ...
Баннер и Афиша
Необходимо сделать макет для печати плаката, формат А1 и А2, а также веб-баннер (статический и gif)
Цель - реклама новогодней акции
1. Плакат:
Пожелания к дизайну плакатов:
Цветовая гамма - белый с красным.
Основная часть - новогодняя рамочка из елки с игрушками и муз. инструментами
белый фон, можно с конфетти или снежинками.
По центру:
Основной элемент: Скидка на всё -14% (желательно 3D)
Второстепенный: Большая новогодняя распродажа с 20.12.2013 по 14.01.2014
внизу мелким:
Акция действует во всех магазинах сети Музыкант.
и лого Музыкант.
2. Веб-баннер
Статический.
для сайта http://allegro.com.ua - на главную, размер: 540х210 одна картинка
белый фон, крупно текст 3D: "-14% на всё" - как на плакате
внизу второстепенный текст: "Новогодняя акция действует с 20.12.2013 г. по 14.01.2014 г. во всех магазинах сети Музыкант"
gif,размер: 468x60, 2 сюжета, до 200 КБ.
Например.
белый фон, первый сюжет - слева - Новогодняя акция с 20 декабря 2013 г. по 14 января 2014 г. - статичный
а справа меняется логотип музыкант и -14% на всё - как на плакате.
Заявки фрилансеров
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