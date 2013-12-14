Баннер и Афиша

Необходимо сделать макет для печати плаката, формат А1 и А2, а также веб-баннер (статический и gif)

Цель - реклама новогодней акции

1. Плакат:

Пожелания к дизайну плакатов:

Цветовая гамма - белый с красным.

Основная часть - новогодняя рамочка из елки с игрушками и муз. инструментами

белый фон, можно с конфетти или снежинками.

По центру:

Основной элемент: Скидка на всё -14% (желательно 3D)

Второстепенный: Большая новогодняя распродажа с 20.12.2013 по 14.01.2014

внизу мелким:

Акция действует во всех магазинах сети Музыкант.

и лого Музыкант.

2. Веб-баннер

Статический.

для сайта http://allegro.com.ua - на главную, размер: 540х210 одна картинка

белый фон, крупно текст 3D: "-14% на всё" - как на плакате

внизу второстепенный текст: "Новогодняя акция действует с 20.12.2013 г. по 14.01.2014 г. во всех магазинах сети Музыкант"

gif,размер: 468x60, 2 сюжета, до 200 КБ.

Например.

белый фон, первый сюжет - слева - Новогодняя акция с 20 декабря 2013 г. по 14 января 2014 г. - статичный

а справа меняется логотип музыкант и -14% на всё - как на плакате.