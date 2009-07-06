Баннер и иконка сайта

Очень хороший специалист. Кроме выполнения работы предлагает свои варианты. Мне нужно было только баннер и иконка для сайта, а оказалось что Константин ещё и большой специалист в создании сайтов, рекламной продукции… Очень доволен нашим сотрудничеством. Рекомендую!!!