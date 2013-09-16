Баннер на главную страницу

На сайт: http://mgw.com.ua нужно доделать два блока в которых будет текст. При нажатии на кнопку - нижняя часть сайта уходит в низ, блок выдвигается. Или же видна лишь часть текста и при нажатии на неё ...
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