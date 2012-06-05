Баннер, показывающий разные товары разным клиентам

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки159 просмотров

Нужно создать динамический flash баннер, который будет принимать посылаемые ему данные (ID товара, cookis) и показывать разным покупателям разные товары (не купленные, просмотренные).

и создать пиксель для сайта, передающий баннеру эти данные

пожалуйста, сроки, бюджет, вопросы

13 лет назад
mariakom
Мария 
53 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
23 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание динамического флеш-баннера

    $50

    Нужно создать flash баннер размером 160* 600 внутри баннера будут разные предложения от Интернет магазина, а именно картинка, название, цена предложения должны меняться - то есть показывается один товар, через некоторое время - ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш-баннер

    $50

    Баннер - флеш, 3 сцены. Размер: 234х60 (пикс) Примечание: логотипы использовать необходимо согласно описанию в бренд буке (приложено). В 1 и 3 сцене необходимо использовать фото судовых ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать баннер

    $50

    Доброго времени суток. Нужно сделать простой статичный баннер. Подобрать картинку и написать текст. Текст предоставлю. БАннер на сайт веломагазина для Веломастерской. Ниже приложил макет сайта , на нем в ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать шапку для сайта в заданном размере и гамме

    $50

    Имеется сайт sun-mag.ru, на нём шапка сайта http://sun-mag.ru/templates/green_pleasure/i/top_logo_bg.jpg, то есть нужно создать шапку на замену такого же точно размера! Требования: цветовое совпадение по сайту sun-mag.ru ( зеленая гамма, как на сайте) ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать флеш и gif-баннеры

    Разработать Flash и Gif баннеры сайта 2 штуки один размером 468х60, второй 120х240 Баннер должен быть красивый и провоцировать на клик! Желательно разместить на нем какой-то текст который будет привлекать взгляд! В заявках ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен баннер

    Сайт igrushki-v-tambove.ru Надо сделать на этой картинке http://igrushki-v-tambove.ru/images/stories/banner.jpg мигающую надпись : Внимание! Конкурс!!! ну так чтоб не очень навязчиво было Картинка будет ссылкой на страницу http://igrushki-v-tambove.ru/2012-05-29-21-45-48 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-баннер

    Необходимо сделать флеш-баннер, в точности как этот - http://www.htl.ru/templates/rt_showcar/images/banner1.swf . Но с другим текстом. Фотки для фона у меня есть. Срочно, до вечера нужно сделать. Указывайте пожалуйста цену.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Флеш-баннер

    $10

    Размер 400x100 Вшита ссылка /sonya/ Текст для слайдов ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ И ПОДУШКИ , ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ОДЕЯЛА Текст синхронизировать с фото (они прикреплены) и не забыть про лого. Оплата Яндекс.деньги

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад