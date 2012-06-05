Баннер, показывающий разные товары разным клиентам

Нужно создать динамический flash баннер, который будет принимать посылаемые ему данные (ID товара, cookis) и показывать разным покупателям разные товары (не купленные, просмотренные).

и создать пиксель для сайта, передающий баннеру эти данные

пожалуйста, сроки, бюджет, вопросы