Баннер-растяжка для игрового клуба

Нужно нарисовать баннер большого размера (будет висеть на улице как растяжка)

Размер 3800х1200

В прикрепленных файлах есть варианты, они не устраивают совершенно, но с них можно брать информацию и текст.

Хотелось бы несколько вариантов, в разных цветовых пополнениях.

Информацию о клубе можно брать на : sohoclub.by и vk.com/sohoclubby

Хотелось бы что то более современное, с красивыми эффектами и читаемым текстом.