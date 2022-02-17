Баннеры для аналитической платформы

Добрый день, я сейчас в поиске дизайнера для нескольких баннеров к весенней акции. Подскажите пожалуйста какая стоимость ваших работ и делаете ли адаптеры баннеров на разные размеры и в какие сроки? А также какую информацию вам нужно предоставлять перед заказом, ТЗ, текста, цвета, идею?