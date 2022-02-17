Баннеры для аналитической платформы

Здравствуйте.Требуется разработать стек баннеров под Гугл Эдвордс и Яндекс Директ. Достаточно большое количество ресайзов. Так же требуется анимация.Детальную информацию по проекту будем обсуждать с заинтересовавшими кандидатами. Студиям просьба не беспокоить. Желательно люди специализирующиеся именно на разработке ...
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Добрый день, я сейчас в поиске дизайнера для нескольких баннеров к весенней акции. Подскажите пожалуйста какая стоимость ваших работ и делаете ли адаптеры баннеров на разные размеры и в какие сроки? А также какую информацию вам нужно предоставлять перед заказом, ТЗ, текста, цвета, идею?
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