Баннеры для конкурса 728x90. GIF и SWF

$25
БаннерыЗавершен5 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать баннер 728x90, 2 варианта: один в Flash, один в GIF (желательно в GIF не более 100 КБайт) для конкурса

В конкурсе будет 4 приза сертификатов и 2 дополнительных приза, сами призы я уже вырезал от фона, они прикреплены в архиве в PSD-формате.

Чтобы понимали о чем речь, ссылки на предыдущие конкурсы: http://cxem.net/konkurs.php

На баннере необходимо разместить логотип cxem.net и логотип спонсора конкурса repairbaza.ru.

Текст (по кадрам):

Конкурс по микроконтроллерам от сайта Паяльник февраль-июнь (меньшим шрифтом сделать)

Призовой фонд 40 тыс.руб! (это первый кадр)

Далее по кадрам идут ротации названия призов и сами картинки призов:

1 место - сертификат на 15 тыс руб (2-ой кадр)

2 место - сертификат на 10 тыс руб, 3 место - сертификат на 5 тыс руб (3-ий кадр)

3 приза зрительских симпатий: 1 место - сертификат на 5 тыс руб, 2 место - Паяльная станция Atten AT60D, 3 место - Мультиметр Uni-T UT61C (4-ый кадр, если получиться, то в один кадр уместить)

На выходе: исходники PSD и Flash.

Оплата WebMoney.

По срокам — чем быстрее, тем лучше. Но максимум до утра 07.02.2013

11 лет назад
taliban777
Анатолий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
silvvver
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$25
2 дня
Александр сделал отличный Flash баннер. Часто заказываю баннеры для своего сайта, это один из лучших. Причем сделал за очень короткое время. Сотрудничеством доволен, однозначно в список избранного. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик!Все на уровне - Тех.Задание,Коммуникабельность,Своевременная оплата!Всем рекомендую.И личное человеческое Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Баннеры для сайта

    По 2 баннера каждого формата Формат: 468x60, 240x400 (флеш или гиф/пнг, на выбор, пишите в комментариях ваш вариант) Проекты: http://poputka.automania.net/ http://dtp.automania.net/ Итого 8 баннеров Пишите сроки и стоимость Идея и реализация ваши. Главное, что бы полностью соответствовало тематике сайта.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер 240х400

    Есть готовый баннер в gif, необходимо по нему сделать версию во флеше с размером до 35 кб. Размер баннера 240х400 Рассматриваются кандидаты только с положительными отзывами и наличием портфолио по баннерам.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Иконки игр

    $50

    Нужно сделать несколько однотипных игровых иконок Иконки примерно такого формата — http://fox.web4biz.ru/file/pic/custom/Warcraft.png, только чуть поменьше (90-100px по ширине). Чтобы понять для чего они — зарегистрируйтесь на сайте fox.web4biz.ru, там в блок справа, и они же на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен флеш-баннер

    Нужен флэсш банер такого же формата и размера на тему "авторазбока" используем телефоны +7 (495) 649 98 05 +7 964 581 53 70

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип + 2 баннера

    Для Интернет сайта Domsky.ru требуется создать логотип вместо этого http://www.domsky.ru/assets/1/6458/80186/v_1359847614/loaded_logo.png Логотип должен сочетаться с выбранной серой палитрой сайта, наличие зеленого тона не принципиально, в оформлении цветовой схемы ссылок и декор элементов будем исходить из цветов лого. Название ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рекламный баннер 128х40

    Доброй жизни, уважаемые фрилансеры! Фирма, предоставляющая услуги в сфере продаж цифровой техники и туризма, нуждается в рекламном баннере 128х40, формата gif. Детали при обсуждении проекта.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать баннер на сайт - http://advokatsamseb

    Создать ОДИН анимированный баннер на сайт - http://advokatsamsebe.ru/ Сайт посвящен юридическим услугам. На баннере - реклама юридических услуг. Цену предлагайте сами.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер для рынка

    Привет всем! Необходим баннер для рынка, рекламирующий приборы для измерения лакокрасочного покрытия - толщиномер. Реклама будет содержать немного текста (текст скину), сайт компании и телефонные номера. Нужен оригинальный и привлекательный дизайн. Размер баннера: высота ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад