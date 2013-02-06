Баннеры для конкурса 728x90. GIF и SWF

По 2 баннера каждого формата Формат: 468x60, 240x400 (флеш или гиф/пнг, на выбор, пишите в комментариях ваш вариант) Проекты: http://poputka.automania.net/ http://dtp.automania.net/ Итого 8 баннеров Пишите сроки и стоимость Идея и реализация ваши. Главное, что бы полностью соответствовало тематике сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать баннер 728x90, 2 варианта: один в Flash, один в GIF (желательно в GIF не более 100 КБайт) для конкурса
В конкурсе будет 4 приза сертификатов и 2 дополнительных приза, сами призы я уже вырезал от фона, они прикреплены в архиве в PSD-формате.
Чтобы понимали о чем речь, ссылки на предыдущие конкурсы: http://cxem.net/konkurs.php
На баннере необходимо разместить логотип cxem.net и логотип спонсора конкурса repairbaza.ru.
Текст (по кадрам):
Конкурс по микроконтроллерам от сайта Паяльник февраль-июнь (меньшим шрифтом сделать)
Призовой фонд 40 тыс.руб! (это первый кадр)
Далее по кадрам идут ротации названия призов и сами картинки призов:
1 место - сертификат на 15 тыс руб (2-ой кадр)
2 место - сертификат на 10 тыс руб, 3 место - сертификат на 5 тыс руб (3-ий кадр)
3 приза зрительских симпатий: 1 место - сертификат на 5 тыс руб, 2 место - Паяльная станция Atten AT60D, 3 место - Мультиметр Uni-T UT61C (4-ый кадр, если получиться, то в один кадр уместить)
На выходе: исходники PSD и Flash.
Оплата WebMoney.
По срокам — чем быстрее, тем лучше. Но максимум до утра 07.02.2013
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