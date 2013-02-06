Баннеры для конкурса 728x90. GIF и SWF

Необходимо разработать баннер 728x90, 2 варианта: один в Flash, один в GIF (желательно в GIF не более 100 КБайт) для конкурса

В конкурсе будет 4 приза сертификатов и 2 дополнительных приза, сами призы я уже вырезал от фона, они прикреплены в архиве в PSD-формате.

Чтобы понимали о чем речь, ссылки на предыдущие конкурсы: http://cxem.net/konkurs.php

На баннере необходимо разместить логотип cxem.net и логотип спонсора конкурса repairbaza.ru.

Текст (по кадрам):

Конкурс по микроконтроллерам от сайта Паяльник февраль-июнь (меньшим шрифтом сделать)

Призовой фонд 40 тыс.руб! (это первый кадр)

Далее по кадрам идут ротации названия призов и сами картинки призов:

1 место - сертификат на 15 тыс руб (2-ой кадр)

2 место - сертификат на 10 тыс руб, 3 место - сертификат на 5 тыс руб (3-ий кадр)

3 приза зрительских симпатий: 1 место - сертификат на 5 тыс руб, 2 место - Паяльная станция Atten AT60D, 3 место - Мультиметр Uni-T UT61C (4-ый кадр, если получиться, то в один кадр уместить)

На выходе: исходники PSD и Flash.

Оплата WebMoney.

По срокам — чем быстрее, тем лучше. Но максимум до утра 07.02.2013