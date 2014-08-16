Баннеры для музыкального интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт27 заявок191 просмотр

Для интернет-магазина музыкальных инструментов необходимо разработать серию из пяти баннеров для размещения на бесплатных досках объявлений:

1. Музыкальный салон Виртуоз.

2. Гитары.

3. Клавишные инструменты.

4. Ударные инструменты.

5. Звуковое оборудование.

Размер: 600х300 пикселей (горизонтальная ориентация).

На баннерах должны быть актуальные, красивые фотографии. Баннеры нужны с контактными данными (телефон(ы) и адрес сайта). Возможно еще скайп и ВК (на ваше усмотрение).

Композиция своя, без плагиата, но в стиле сайта, т.к. баннеры являются его естественным продолжением. Примеры в прикрепленном архиве.

Рассчитываю на ваш профессионализм!

11 лет назад
Holloboo
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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