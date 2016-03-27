Баннеры для рекламной кампании

Такие же , но другие :-)

Количество 3 штуки. 728*90

В том же духе, что вы делали в прошлый раз, но чтобы было видно, что они другие.

Текст - один баннер - как в прошлый раз,

второй баннер - как в прошлый раз, только указать серию дисков DC S3710.

третий баннер - как в прошлый раз, только указать серию дисков DC S3610.

Справочная информация http://the-best-of-the-best.info/catalog