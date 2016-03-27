Нужно сделать красивый GIF баннер 728х90 px на основе имеющихся графических материалов (jpg + psd). Исходник PSD https://yadi.sk/d/Vp8E4hYjqMwZg
Баннеры для рекламной кампании
Такие же , но другие :-)
Количество 3 штуки. 728*90
В том же духе, что вы делали в прошлый раз, но чтобы было видно, что они другие.
Текст - один баннер - как в прошлый раз,
второй баннер - как в прошлый раз, только указать серию дисков DC S3710.
третий баннер - как в прошлый раз, только указать серию дисков DC S3610.
Справочная информация http://the-best-of-the-best.info/catalog
Выбранный исполнитель
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