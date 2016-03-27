Баннеры для рекламной кампании

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Завершен1 заявка12 просмотров

Такие же , но другие :-)

Количество 3 штуки. 728*90

В том же духе, что вы делали в прошлый раз, но чтобы было видно, что они другие.

Текст - один баннер - как в прошлый раз,

второй баннер - как в прошлый раз, только указать серию дисков DC S3710.

третий баннер - как в прошлый раз, только указать серию дисков DC S3610.

Справочная информация http://the-best-of-the-best.info/catalog

9 лет назад
alex_svsv
Алексей 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
9 лет назад
$22
5 дней
Все очень быстро и результат всех удовлетворил. Весьма приятно сотрудничать.
Спасибо за взаимовыгодное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
9 лет назад

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