Баннеры для сайта по астрологии

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок547 просмотров
#1$

Добрый день всем желающим участвовать в конкурсе.

Условия:

победитель получит 30$ за каждый баннер, оплата по WebMoney.

Возможно, мы выкупим и большее количество баннеров, если работы будут

достойные.

Оставляйте ссылки на портфолио и напишите, что будете участвовать в

конкурсе - и сразу же можете начинать рисовать баннеры. Работы можно высылать в

личку или же на электронный ящик.

Затем по результатам будут выбраны победители.

13.05.08 начало конкурса

19.05.08 подведение итогов и выбор победителя (победителей)

Задание:

Нужны три баннера с анимацией для партнерской программы сайта по

астрологии http://hor.astrohit.com

Размещаться они будут на страницах сайтов партнеров.

Общие требования:

- Анимированные GIF-баннеры весом 25-30 КБ.

- Общая тональность - в принципе любая, КРОМЕ СПЛОШНОГО ЧЕРНОГО и ТЕМНО-СИНЕГО

фона.

- Рисунок (фон) должен быть ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ, броским и соответствовать

тематике баннера.

- В фоне желательно использовать астрологичскую или звездную символику.

- Надписи в кадрах не должны быть выполнены скучным шрифтом (типа Times

Roman...).

1). Баннер 120*600

2). Баннер 728*90

3). Баннер 240*350

Надписи на баннерах одинаковые (но каждый баннер не должен быть копией другого

по графике и стилю написания текста).

Креатив приветствуется.

Надписи (через слэш указаны надписи отдельных кадров баннера):

Уникальное предложение: отправь одну СМС-ку и получи /

семь персональных гороскопов: /

совместимости, любовный, сексуальный /

бизнес, авто, туриста, здоровья

Бюджет - 30 долларов за баннер, оплата через WebMoney.

[email protected]

ICQ 220714616

Сергей

17 лет назад
valiran
57 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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