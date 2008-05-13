Баннер есть уже готовый - нужно изменить размер и справить текст
Баннеры для сайта по астрологии
Добрый день всем желающим участвовать в конкурсе.
Условия:
победитель получит 30$ за каждый баннер, оплата по WebMoney.
Возможно, мы выкупим и большее количество баннеров, если работы будут
достойные.
Оставляйте ссылки на портфолио и напишите, что будете участвовать в
конкурсе - и сразу же можете начинать рисовать баннеры. Работы можно высылать в
личку или же на электронный ящик.
Затем по результатам будут выбраны победители.
13.05.08 начало конкурса
19.05.08 подведение итогов и выбор победителя (победителей)
Задание:
Нужны три баннера с анимацией для партнерской программы сайта по
астрологии http://hor.astrohit.com
Размещаться они будут на страницах сайтов партнеров.
Общие требования:
- Анимированные GIF-баннеры весом 25-30 КБ.
- Общая тональность - в принципе любая, КРОМЕ СПЛОШНОГО ЧЕРНОГО и ТЕМНО-СИНЕГО
фона.
- Рисунок (фон) должен быть ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ, броским и соответствовать
тематике баннера.
- В фоне желательно использовать астрологичскую или звездную символику.
- Надписи в кадрах не должны быть выполнены скучным шрифтом (типа Times
Roman...).
1). Баннер 120*600
2). Баннер 728*90
3). Баннер 240*350
Надписи на баннерах одинаковые (но каждый баннер не должен быть копией другого
по графике и стилю написания текста).
Креатив приветствуется.
Надписи (через слэш указаны надписи отдельных кадров баннера):
Уникальное предложение: отправь одну СМС-ку и получи /
семь персональных гороскопов: /
совместимости, любовный, сексуальный /
бизнес, авто, туриста, здоровья
Бюджет - 30 долларов за баннер, оплата через WebMoney.
ICQ 220714616
Сергей
Заявки фрилансеров
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